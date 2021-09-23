В ВФЛА отреагировали на инцидент с экс-легкоатлетом Хютте, задержанным с наркотиками
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала инцидент с бывшим легкоатлетом Александром Хютте, которого задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге. В 2015 году Хютте отстранили от соревнований за приём запрещённых препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы.
«Никаких сведений о нём мы не имеем. С момента начала дисквалификации он был исключён из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки.
ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — цитирует представителя ВФЛА «РБК-Спорт».
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