В ВФЛА отреагировали на инцидент с экс-легкоатлетом Хютте, задержанным с наркотиками

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала инцидент с бывшим легкоатлетом Александром Хютте, которого задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге. В 2015 году Хютте отстранили от соревнований за приём запрещённых препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы.

«Никаких сведений о нём мы не имеем. С момента начала дисквалификации он был исключён из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки.

ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — цитирует представителя ВФЛА «РБК-Спорт».