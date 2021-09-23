Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В РУСАДА прокомментировали 4-летнюю дисквалификацию чемпиона ОИ Биляла Махова

В РУСАДА прокомментировали 4-летнюю дисквалификацию чемпиона ОИ Биляла Махова
Комментарии

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали дисквалификацию олимпийского чемпиона 2012 года по вольной борьбе Биляла Махова. Спортсмен получил четырёхлетнюю дисквалификацию за приём запрещённых препаратов.

«Спортсмен первоначально сообщил, что запрещённая субстанция попала в его организм путём приёма медицинских препаратов по назначению врача, когда он проходил лечение за границей. Но никаких медицинских документов, подтверждающих такие назначения, и даже названий препаратов спортсмен не представил. Поэтому ДАК (Дисциплинарный антидопинговый комитет. — Прим. «Чемпионата») сделал вывод о том, что спортсмен не смог объяснить, как запрещённая субстанция попала в его организм», — приводит слова представителя РУСАДА ТАСС.

Новость по теме
Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на 4 года за допинг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021