В РУСАДА прокомментировали 4-летнюю дисквалификацию чемпиона ОИ Биляла Махова

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали дисквалификацию олимпийского чемпиона 2012 года по вольной борьбе Биляла Махова. Спортсмен получил четырёхлетнюю дисквалификацию за приём запрещённых препаратов.

«Спортсмен первоначально сообщил, что запрещённая субстанция попала в его организм путём приёма медицинских препаратов по назначению врача, когда он проходил лечение за границей. Но никаких медицинских документов, подтверждающих такие назначения, и даже названий препаратов спортсмен не представил. Поэтому ДАК (Дисциплинарный антидопинговый комитет. — Прим. «Чемпионата») сделал вывод о том, что спортсмен не смог объяснить, как запрещённая субстанция попала в его организм», — приводит слова представителя РУСАДА ТАСС.