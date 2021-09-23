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Юрист рассказал, что грозит экс-легкоатлету Хютте, которого задержали с наркотиками

Юрист рассказал, что грозит экс-легкоатлету Хютте, которого задержали с наркотиками
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Адвокат Андрей Князев прокомментировал инцидент с бывшим легкоатлетом Александром Хютте, которого задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге.

«За хранение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Да, к тем, кто употребляет, у нас относятся легче, чем к тем, кто продаёт. Но обычно от трёх до пяти лет лишения свободы в зависимости от количества вещества. Но так как Хютте попался в первый раз, признался, то, может быть, дадут условное наказание», — рассказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в 2015 году Александра Хютте отстранили от соревнований за приём запрещённых препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году российского спортсмена официально дисквалифицировали на четыре года. Впоследствии он стал информатором Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).

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