На экс-легкоатлета Хютте, которого задержали с наркотиками, завели уголовное дело

В отношении экс-легкоатлета Александра Хютте, которого задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге, возбудили уголовное дело. Об этом информирует телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что у Хютте нашли 1,8 грамма мефедрона. За это ему грозит либо штраф, либо исправительные работы. Возможно и максимальное наказание: три года лишения свободы.

Также стало известно, что может быть возбуждено ещё одно уголовное дело, а именно на знакомого Хютте, который сообщил ему, где достать наркотики. Ему может светить более серьёзное наказание, если будет доказан сбыт наркотиков.

Напомним, в 2015 году Александра Хютте отстранили от соревнований за приём запрещённых препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году российского спортсмена официально дисквалифицировали на четыре года. Впоследствии он стал информатором Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).