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Рекордсменка марафона Мэри Кейтани завершила карьеру из-за травмы спины

Рекордсменка марафона Мэри Кейтани завершила карьеру из-за травмы спины
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Легкоатлетка Мэри Кейтани ушла из спорта из-за травмы спины, завершив карьеру, в которой она выиграла несколько гонок в Лондоне и Нью-Йорке и установила мировой рекорд в беге марафона среди женщин.

39-летняя кенийка сказала, что ограничения на поездки, связанные с пандемией, не позволили ей приехать в Европу для лечения травмы, полученной в 2019 году.

«Каждый раз, когда я думала, что справилась с травмой и начинала усиленно тренироваться, это снова становилось проблемой. Так что сейчас самое время попрощаться со спортом, который я так люблю», — приводит слова Кейтани ESPN.

Кейтани выигрывала Лондонский марафон трижды в 2011, 2012 и 2017 годах. В 2017 году она финишировала за 2 часа 17 минут 1 секунду. Только две женщины — Бриджид Косгей и Паула Рэдклифф — пробежали марафон быстрее, и они участвовали в гонках с участием мужчин, задающих ритм.

Кейтани была четырёхкратным победителем марафона в Нью-Йорке (2014-2016, 2018) и выиграла титул чемпионки мира в полумарафоне в 2009 году.

Сейчас у неё нет конкретных планов на будущее, и она с нетерпением ждёт возможности проводить больше времени со своей семьёй.

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