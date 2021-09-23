Буханов: давление ВАДА на российский спорт — это жёсткая, но здоровая конкуренция

Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов ответил на вопрос, является ли давление со стороны ВАДА на российский спорт политическим моментом.

«Это жёсткая, но здоровая конкуренция. Понятно, мы слышим, что есть враги и друзья. Нет, это жёсткая конкуренция. Но она довольно здоровая. Другое дело, что нужно прекратить отступать на международной арене. Нужно, наоборот, наступать, максимально участвовать во всех диалогах и максимально проявлять себя как полноправный участник отношений.

Эта несгибаемая и смелая позиция — единственный залог, чтобы тебя услышали. Нужно участие в международном правотворчестве, в том числе в правотворчестве следующих редакций кодекса ВАДА, следующих стандартов с тем, чтобы предотвратить написание стандартов под Россию, которые пишут, чтобы наказать российский спорт. Нужно больше проявлять активности. Да, мы сейчас на этапе мониторинга, восстановления соответствия. После этого нужно активно участвовать и конкурировать. Да, конкуренция жёсткая, но никто не обещал, что будет легко», — приводит слова Буханова издание «Известия».