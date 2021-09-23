Родители экс-легкоатлета Хютте отреагировали на задержание сына с наркотиками

Родители бывшего легкоатлета Александра Хютте, которого задержали с наркотиками в Петербурге, отреагировали на произошедшее.

«Вообще был шок для нас. То, что он любил выпить, мы переживали, это было. Но теперь мы до сих пор прийти в себя не можем. Он в 2014 году со спортом закончил, но он был профессиональным спортсменом. Посидеть, выпить… в этот год я переживала. Его приглашали как любителя выступить даже сейчас.

Мы сами даже ходили, отводили его на наркотики проверить, чтобы убедиться, потому что мало ли что. Нам сказали, что он чистый. Мы сегодня не спали всю ночь, с Сашей беседовали. Он много родителям не скажет», — приводит слова родителей Хютте «РЕН ТВ».

Пакет с белым порошком нашли у бывшего спортсмена в кроссовке. При задержании он признался, что употребляет запрещённые средства, но не систематически. Также он рассказал, кто ему помогает найти наркотики в Петербурге.

Хютте является четырёхкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, а также победителем командного чемпионата Европы 2011 года. В 2015 году Хютте отстранили от соревнований за приём запрещённых препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. В 2017 году российского спортсмена официально дисквалифицировали на четыре года. Впоследствии он стал информатором Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).