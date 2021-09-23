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Российские волейболисты обыграли Бразилию на молодёжном чемпионате мира

Российские волейболисты обыграли Бразилию на молодёжном чемпионате мира
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Молодёжная сборная России по волейболу успешно стартовала на чемпионате мира, который проходит в Болгарии и Италии. В матче первого круга в группе D российские волейболисты на тай-брейке обыграли команду Бразилии со счётом 3:2 (16:25, 25:22, 23:25, 25:21, 15:9).

Самым результативным в составе сборной России стал Станислав Динейкин–младший, принесший команде 18 очков. 16 баллов набрал Илья Казаченков, 12 — Роман Мурашко. Четыре результативных блока поставил Роман Романовский.

В следующем матче 24 сентября сборная России сыграет с Камеруном, а 25-го — с Канадой. По две лучшие команды от каждого из четырёх квартетов выйдут в турнир за 1-8-е места, где будут образованы две новые четвёрки, сильнейшие команды которых выйдут в полуфинал.

Волейбол. Чемпионат мира U21. София, Болгария
Группа D. Первый тур

Россия – Бразилия — 3:2 (16:25, 25:22, 23:25, 25:21, 15:9).

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