Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Литве. Им стала команда Аргентины.

В матче 1/8 финала аргентинские футболисты нанесли поражение соперникам из Парагвая со счётом 6:1. Счёт в первом тайме открыли игроки из Парагвая, но после перерыва аргентинцы забили шесть мячей подряд за десять минут, сняв все вопросы о победителе. Отметим, что никто из игроков не забил больше одного мяча.

Накануне в матче 1/8 финала российские футболисты обыграли команду Вьетнама со счётом 3:2.

Четвертьфинал Россия – Аргентина состоится в воскресенье, 26 сентября.

Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины. Вильнюс, Литва

1/8 финала

Аргентина – Парагвай – 6:1 (0:1).