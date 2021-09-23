Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу
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Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Литве. Им стала команда Аргентины.
В матче 1/8 финала аргентинские футболисты нанесли поражение соперникам из Парагвая со счётом 6:1. Счёт в первом тайме открыли игроки из Парагвая, но после перерыва аргентинцы забили шесть мячей подряд за десять минут, сняв все вопросы о победителе. Отметим, что никто из игроков не забил больше одного мяча.
Накануне в матче 1/8 финала российские футболисты обыграли команду Вьетнама со счётом 3:2.
Четвертьфинал Россия – Аргентина состоится в воскресенье, 26 сентября.
Мини-футбол. Чемпионат мира. Мужчины. Вильнюс, Литва
1/8 финала
Аргентина – Парагвай – 6:1 (0:1).
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