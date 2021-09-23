Мамиашвили объяснил, почему Махов нарушил антидопинговые правила

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили объяснил, каким образом олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов нарушил антидопинговые правила, за что был дисквалифицирован на четыре года с 27 января 2020 года.

«Я пообщался с Билялом. Ситуация такая: на тот момент он уже практически завершил карьеру. Вы знаете, что на протяжении всей спортивной карьеры его преследовали серьёзные травмы. Он лечился в Германии. К сожалению, выехав туда — он сам это сказал, — он никакие препараты не вносил в список терапевтических исключений. У него там была операция под наркозом. И после того, как он вернулся, у него был забор проб. Он в этой ситуации решил не реанимировать все эти вещи и пустил на самотёк.

Действительно, у него были очень большие проблемы с позвоночником, и он оперировался не один раз. Во время активной спортивной карьеры у него было много операций, тем не менее, он вносил, согласно протоколу, информацию обо всех медицинских мероприятиях, которые с ним происходили – это отражалось в справках, и всё было нормально. А здесь он, скорее всего, принял решение. Он завершил карьеру и отнёсся к этому равнодушно. Упрекать его здесь не в чем. Он чистый, светлый парень, никогда к нему не было никаких нареканий», — приводит слова Мамиашвили «Газета.Ru».