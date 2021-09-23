Карлсен: в Дубае меня ждет лучшая версия Непомнящего из всех, какие мы когда-либо видели

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен поделился ожиданиями от предстоящего матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим в Дубае.

«Думаю, у меня хорошие шансы. Рад, что на Кубке мира в Сочи мне удалось сыграть много классических партий – это хорошая тренировка перед матчем, но я понимаю, что в Дубае меня ждет лучшая версия Яна из всех, какие мы когда-либо видели. Очень рад за него: он смог стабилизировать свою игру и чаще показывать тот уровень, на который на самом деле способен.

Мы видели это в том числе на турнире претендентов. Но я всё равно считаю, что если буду в своей лучшей форме, то у меня хорошие шансы на победу.

С одной стороны – да, у Яна хороший счёт против меня. Некоторые победы он одержал очень давно, некоторые – немного позже, но мне придаёт уверенности то, что у меня с ним хороший счёт в рапиде и блице, так что игра не идёт в одни ворота.

Мне кажется, этот счёт показывает, что он может быть очень силён, и прежде всего то, что против него очень трудно играть. У меня никогда не было хороших предчувствий, когда я встречался с ним за доской: всё время ощущаешь давление с его стороны, а не наоборот», – цитирует Карлсена Федерация шахмат России.