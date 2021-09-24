«Наконец-то!» Гандболистка Бобровникова получила автомобиль за серебро Олимпиады-2020

Олимпийская чемпионка 2016 года, российская гандболистка Владлена Бобровникова опубликовала фото с автомобилем BMW, подаренным ей в Кремле за успешное выступление на Играх-2020 в Токио (Япония). Сборная России по гандболу на прошедших Олимпийских играх дошла до финала, где проиграла Франции со счётом 25:30.
«Моя олимпийская малышка! Наконец-то! Мы получили наши подарки от Фонда поддержки олимпийцев России за серебро в Токио! Это так волнительно, столько трудов было положено, слёз, побед! Жду ваших поздравлений!» — написала Бобровникова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Владлены Бобровниковой
Золотые медалисты Олимпиады в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего российским олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.
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