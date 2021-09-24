Пловец Мартин Малютин опубликовал фото с подаренным BMW

Российский пловец Мартин Малютин опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с автомобилем BMW — подарком российским призёрам летних Олимпийских игр в Токио.
«Новый олимпийский автомобиль», — подписал фото с машиной Малютин.
Золотые медалисты Олимпиады в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего российским олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.
Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграли британцы. Бронза досталась австралийцам. На дистанции 200 м вольным стилем Малютин занял пятое место в финальном заплыве.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Мартина Малютина.
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