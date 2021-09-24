«Красивый жест Никиты». Мария Ласицкене встретилась с Мазепиным
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене встретилась с российским гонщиком Формулы-1 Никитой Мазепиным, который в настоящее время готовится к Гран-при России в Сочи. Перед домашним для себя этапом Ф-1 Мазепин, выступающий за команду «Хаас», нанёс на шлем имена всех российских призёров Олимпиады и Паралимпиады в Токио (Япония).
«Лишний раз убедилась, что все российские спортсмены — одна команда. Красивый жест Никиты Мазепина и «Хааса» с нанесением имён всех российских призёров Олимпиады и Паралимпиады в Токио на свой шлем на домашнем Гран-при в Сочи. Удачи», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Марии Ласицкене.
Гран-при России пройдёт с 24 по 26 сентября.
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