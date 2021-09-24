Шпажистка Колобова показала серию фото со свадьбы. Её муж — чемпион ОИ Роман Власов
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Двукратная чемпионка мира, российская шпажистка Виолетта Колобова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии со свадьбы. Муж спортсменки — двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, они поженились два года назад.
«Сегодня у нас праздник: два года совместной жизни. Люблю, муж», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Виолетты Колобовой.
30-летняя Колобова — двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командной шпаге. Её ровесник Власов — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира (2011, 2015, 2020) и призёр чемпионата мира (2013), четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2018, 2019).
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