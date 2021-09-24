«Это было просто невероятно!» Маргарита Мамун проехала по трассе Формулы-1 в Сочи

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун проехала по трассе автодрома в Сочи, где в эти выходные проходит Гран-при России Формулы-1.

«Мы ехали по гоночной трассе!!! По той, где уже сегодня стартовали пилоты F1! Почти 300 км/час и в дождь! Спасибо, «Сочи Автодром», это было просто невероятно!» — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

В Сочи Маргарита побывала вместе с мужем, серебряным призёром Олимпийских игр 2008 года российским пловцом Александром Сухоруковым. Пара сыграла свадьбу в 2017 году. Супруги воспитывают сына Льва, которому скоро два года.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».