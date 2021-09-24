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Российские лучники Осипова и Базаржапов завоевали серебро чемпионата мира в миксте

Российские лучники Осипова и Базаржапов завоевали серебро чемпионата мира в миксте
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Россияне Елена Осипова и Галсан Базаржапов завоевали серебро чемпионата мира по стрельбе из лука в соревновании смешанных пар. В финале они проиграли представителям Южной Кореи Ан Сан и Ким У Чин. Соревнования проходят в Янктоне (США).

Финальная встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу лучников из Южной Кореи.

Елене Осиповой 28 лет, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Токио (Япония). В её активе также серебро чемпионата мира 2018 года в командных соревнованиях, две золотые медали чемпионата Европы. 26-летний Галсан Базаржапов за свою карьеру становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата Европы.

Чемпионат мира по стрельбе из лука в Янктоне завершится 26 сентября.

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