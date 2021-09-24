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Осипова и Базаржапов завоевали серебро чемпионата мира по стрельбе из лука

Осипова и Базаржапов завоевали серебро чемпионата мира по стрельбе из лука
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Россияне Елена Осипова и Галсан Базаржапов стали серебряными призёрами чемпионата мира по стрельбе из лука. Турнир проходит в Янктоне (США).

В финальном матче соревнований смешанных команд в стрельбе из классического лука россияне проиграли представителям Южной Кореи Ан Сан и Ким У Чин со счётом 0:6.

Бронзовые медали завоевала команда Турции, победившая в матче за третье место сборную Японии со счётом 6:2.

Осипова — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Токио. В её активе также серебро чемпионата мира 2018 года в командных соревнованиях, две золотые медали первенства Европы. Базаржапов — двукратный призёр чемпионата Европы.

Чемпионат мира по стрельбе из лука в Янктоне завершится 26 сентября.

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