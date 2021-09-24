Состоялась жеребьёвка волейбольной Лиги чемпионов

В Любляне (Словения) состоялась жеребьёвка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. В мужском и женском турнирах выступят по три российских клуба.
В каждой группе по четыре команды. В четвертьфинал выйдут все победители групп и ещё три клуба со вторых мест, которые будут определены по дополнительным показателям.
В мужском турнире соперниками московского «Динамо» в группе В стали «Варшава» (Польша), «Зираатбанк» (Турция) и «Маасейк» (Бельгия). Новосибирский «Локомотив» в группе С сыграет с итальянской «Мачератой», польским «Кендзежин-Козле» и словенским «Марибором». Питерскому «Зениту» в группе D предстоят встречи с «Берлином» (Германия), «Войводиной» (Сербия) и одним из победителей квалификации.
В женском турнире калининградский «Локомотив» в группе А сыграет с «Жешувом» (Польша), «Дрезднером» (Германия) и одним из победителей квалификации. Московское «Динамо» в группе С получило в соперники итальянскую «Новару», чешскую «Дуклу» и турецкий «Тюрк Хава Йоллары». Волейболисткам казанского «Динамо-Ак Барс» в группе D предстоят матчи с «Фенербахче» (Турция), «Безье» (Франция) и «Марицей» (Болгария).
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