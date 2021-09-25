Глава «Самбо-70»: патриотизм нас спас в девяностые, за счёт него мы выживали

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил проведение 50-летнего юбилея учебного заведения, которое 24 сентября прошло в Государственном Кремлёвском дворце. Ведущей мероприятия стала серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева.

«Получилось слишком патриотично? Этот патриотизм нас спас в 90-е. За счёт него мы выживали. Клятву мы приносим уже больше 50 лет. Мы её сохранили и не дали разломать умы детям и людям. Родители, глядя на детей, которые принимают клятву, тоже многое переосмыслили. Это помогло нам и в плане спорта вперёд вырваться. Эта идеология помогает хорошо тренироваться и выступать. Мы своим брендом давим на людей», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.