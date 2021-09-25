Григорий Иванов: Скорович – фартовый, но результат дают футболисты на площадке

Президент МФК «Синара», вице-президент АМФР Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящей встречи России и Аргентины. Напомним, игра состоится завтра, 26 сентября, в Каунасе в рамках четвертьфинала чемпионата мира.



«Я бы не назвал этот матч «скрытым финалом». Среди фаворитов ещё бразильцы, испанцы, португальцы. Но встречу на столь раннем этапе финалистов предыдущего чемпионата мира считаю недоработкой ФИФА. Надо было эти команды при жеребьёвке развести, иначе получается, что одна из сильнейших покинет чемпионат, а это снизит интерес к нему.

Наши будут полны решимости взять реванш за обидное поражение на чемпионате мира 2016 года. Настрой у сборной России будет запредельный.

Тренерский опыт, конечно, важный фактор на столь представительном турнире, но результат делают футболисты на площадке. Правда, Скорович — тренер фартовый, бывало, выигрывал матчи, когда на успех надежды было мало. Желаю, чтобы так случилось и на этот раз, будем все вместе болеть, переживать за наших ребят», — приводит слова Иванова сайт АМФР.