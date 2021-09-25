Канаева: почему фигурное катание популярнее художественной гимнастики? Люди любят скандалы

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева прокомментировала слухи о том, что художественную гимнастику могут убрать из программы Олимпийских игр, а также рассказала о своём отношении к скандалам.
«Я думаю, что такого не произойдёт. Просто не может подняться рука на это. Это будет трагедией для всего общества, потому что художественная гимнастика – это один из самых красивых видов спорта. Есть фигурное катание, которое сейчас очень хорошо раскрутили, и я считаю, что наши гимнастки заслуживают такого же внимания.
Почему фигурное катание более популярно, чем художественная гимнастика? Мы тихо трудимся, без скандалов. А народ у нас любит скандалы. Мы через любовь. У нас потрясающая обстановка, тренеры всегда помогают друг другу, несмотря на соперничество внутри сборной. Мне вообще кажется так: спорт – это соперничество, но чем больше ты своего соперника уважаешь и восхищаешься им, тем лучших результатов ты достигаешь», — отметила Канаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
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