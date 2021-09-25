Черчесов пожелал удачи сборной России по мини-футболу в матче с Аргентиной

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч России и Аргентины. Напомним, игра состоится завтра, 26 сентября, в Каунасе рамках четвертьфинала чемпионата мира по мини-футболу.

«Если выпало играть такой матч на ранней стадии – тут ничего не поделать. Надо выходить и играть так, как играли бы в финале. Других вариантов нет. Бывает даже, что после побед в таких играх сам финал, если он случается, даётся сложнее, потому что все эмоции и силы были отданы раньше.

Я желаю удачи футболистам и, конечно, Сергею Скоровичу. От него будет зависеть очень многое, он сам прекрасно это понимает. У него огромный опыт за плечами — это преимущество. Плюс, есть и другие факторы – конкретный день, конкретное состояние футболистов. Нужно постараться именно в данный момент оказаться в оптимальных кондициях», — приводит слова Черчесова «РИА Новости».