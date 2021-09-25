Российские волейболисты обыграли Канаду на молодёжном чемпионате мира U21
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Молодёжная сборная России по волейболу завершила предварительный этап чемпионата мира U21, который проходит в Болгарии и Италии, с максимальным результатом. В матче третьего тура в группе D подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде Канады со счётом 3:1. (25:13, 25:22, 21:25, 25:22).
Самым результативным в составе сборной России в этом матче стал Станислав Динейкин-младший, принесший команде 11 очков. 10 очков набрал Никита Морозов. 8 — Роман Мурашко, подавший три эйса.
Россия выиграла все три матча и вышла в финальный турнир за 1-8-е места с первого места в подгруппе D.
Волейбол. Чемпионат мира U21. София, Болгария
Группа D. Третий тур
Канада – Россия – 1:3 (13:25, 22:25, 25:21, 22:25).
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