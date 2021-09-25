«Ростов-Дон» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Ференцварошу»
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Гандболистки «Ростов-Дона» потерпели первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В матче третьего тура ростовские гандболистки на своей площадке уступили венгерскому «Ференцварошу» со счётом 19:20.
Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Манагарова, забившая 5 мячей. 4 раза отличилась Эдуарда Аморим Талеска. У венгерского коллектива лучшей была Емили Болк, в активе которой 6 мячей.
Ранее «Ростов-Дон» обыграл французский «Брест» и румынский «Бухарест». В следующем матче 17 октября ростовские гандболистки на выезде сыграют с черногорской «Будучностью».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. Третий тур
«Ростов-Дон» (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) – 19:20 (8:11).
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