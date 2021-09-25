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Легендарный гимнаст Алексей Немов дал совет Никите Нагорному

Легендарный гимнаст Алексей Немов дал совет Никите Нагорному
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал мнение о медийной узнаваемости и популярности в соцсетях лидера сборной России Никиты Нагорного.

«У Никиты всё впереди. На сегодняшний день он один из сильнейших гимнастов планеты. Что касается медийной составляющей, присутствия в соцсетях, то сейчас это неизбежно. Другое дело, что у действующего атлета на первом месте всегда должен быть спорт и работа по достижению целей. Ребята сейчас другие, они очень отличаются от нас в 1996-м или 2000-м. Но я бы посоветовал и Никите, и всем спортсменам фокусироваться именно на работе. Медийность, популярность и успех обязательно придут, если ты будешь побеждать. Причём чем дольше ты на вершине, тем больше с тобой будут хотеть сотрудничать», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

«Если думать о машинах и квартирах, то дойти до вершины трудно». Немов — об итогах ОИ-2020 «Если думать о машинах и квартирах, то дойти до вершины трудно». Немов — об итогах ОИ-2020
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