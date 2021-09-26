«Кристалл» — обладатель Кубка России по пляжному футболу

Сегодня, 26 сентября, в Анапе состоялся финал Кубка России по пляжному футболу между санкт-петербургским «Кристаллом» и московским «Локомотивом». Победу со счётом 4:2 одержала команда из северной столицы.

В составе «Кристалла» отличились Дмитрий Шишин и Датинья, дубль оформил Егор Ремизов. У железнодорожников по голу забили Ян Пелецкий и Станислав Кошарный.

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок России в шестой раз в истории. Бронзовым призёром турнира стал «Спартак», обыгравший в матче за 3-е место ЦСКА — 3:2.

Напомним, в полуфинале турнира «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 7:2, а «Кристалл» нанёс поражение ЦСКА 10:3.

Кубок России по мини-футболу проходил с 16 по 26 сентября.