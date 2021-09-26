ЦСКА проиграл «Дьёру» в Лиге чемпионов
Поделиться
Гандболистки ЦСКА потерпели поражение от венгерского «Дьёра» со счётом 22:32 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
По 6 мячей в составе армейского клуба забили Ана Грос и Карина Сабирова, трижды отличилась Сара Ристовска. У «Дьёра» 5 мячей на счету Стине Бредал Офтедал.
ЦСКА провёл только второй матч в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, так как встреча первого тура во Франции с «Мецем» не состоялась из-за того, что соперник не смог организовать матч с учётом антиковидного протокола.
Во встрече четвёртого тура, который состоится 17 октября, ЦСКА на своей площадке примет шведский «Сэвехов».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Третий тур
«Дьёр» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) – 32:22 (20:18).
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
19:58
-
18:49
-
18:45
-
18:07
-
17:40
-
17:17
-
16:56
- 25 сентября 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:00
-
21:00
-
20:25
-
20:17
-
18:57
-
17:57
-
16:59
-
16:58
-
15:42
-
14:33
-
13:34
-
12:50
-
12:40
-
12:04
-
00:53
-
00:45
- 24 сентября 2021
-
23:37
-
22:32
-
21:58
-
20:21
-
19:22
-
14:38
-
13:15
-
11:48
-
10:18
-
10:14
Партнерский контент