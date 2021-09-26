ЦСКА проиграл «Дьёру» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА потерпели поражение от венгерского «Дьёра» со счётом 22:32 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

По 6 мячей в составе армейского клуба забили Ана Грос и Карина Сабирова, трижды отличилась Сара Ристовска. У «Дьёра» 5 мячей на счету Стине Бредал Офтедал.

ЦСКА провёл только второй матч в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, так как встреча первого тура во Франции с «Мецем» не состоялась из-за того, что соперник не смог организовать матч с учётом антиковидного протокола.

Во встрече четвёртого тура, который состоится 17 октября, ЦСКА на своей площадке примет шведский «Сэвехов».



Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Третий тур

«Дьёр» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) – 32:22 (20:18).