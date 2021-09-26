Стартовал командный чемпионат мира среди женщин по шахматам

Сегодня, 26 сентября, в испанском городе Ситжес стартовал командный чемпионат мира ФИДЕ среди женщин. Турнир продлится до 3 октября. Об этом сообщает сайт Федерации шахмат России.

Соревнования пройдут в новом формате. Двенадцать команд будут поделены на две равные по силе группы, где сыграют по пять туров по круговой системе. По четыре сильнейшие команды от группы выходят в нокаут плей-офф. Каждый тур в нокауте состоит из двух матчей в рапид; в случае ничьей победитель определяется в блице.



В турнире примут участие сборные Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Индии, Испании, Казахстана, Польши, стран Америки, Украины, Франции и команда Федерации шахмат России.



За команду ФШР выступают: Екатерина Лагно (рейтинг в быстрые шахматы — 2521), Александра Горячкина (2520), Александра Костенюк (2517), Полина Шувалова (2383) и Алина Кашлинская (2367). Капитан — Сергей Рублевский.