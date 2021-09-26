Международная федерация санного спорта отменила ЧМ-2023 по натурбану в России

Правление Международной федерации санного спорта (FIL) признало недействительным решение конгресса о проведении чемпионата мира по натурбану 2023 года. Об этом сообщает сайт международной федерации санного спорта. Напомним, турнир должен был пройти в Москве.
На официальном сайте FIL отмечается, что заявка Федерации санного спорта России и решение конгресса организации о проведении первенства планеты в Москве являются нарушением решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Напомним, до декабря 2022 года России нельзя проводить и даже претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира по причине санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Натурбан — дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе. Соревнования проводятся у мужчин на санях-одиночке и санях-двойке, у женщин – на санях-одиночке.
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