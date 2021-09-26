Усэйн Болт рассказал о выходе своего музыкального альбома

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал выход своего музыкального альбома Country Yutes. Слова ямайца приводит The Guardian.
«О создании альбома я говорил последние три года, а во время пандемии коронавируса у меня было достаточно свободного времени. Все знают меня как легкоатлета, поэтому я хотел показать людям, что могу заниматься музыкой.
Конечно, по всей Ямайке вы слышите Боба Марли. В детстве мы собирались с семьями и слушали ямайскую музыку – Береса Хаммонда и Банни Вейлера. Я рос на олдскульном регги.
Если вы следите за моей карьерой, то можете видеть, что я всегда смеюсь, танцую, как и все ямайцы, и чем-то занимаюсь. Я люблю устраивать шоу. К чему бы я ни приложил руку или голову, я хочу быть лучшим», – сказал Болт.
Напомним, релиз альбома Болта Country Yutes состоялся на собственном лейбле спортсмена 9.58 Records в начале сентября.
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