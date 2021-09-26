Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира U18
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Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира U18 среди девушек, который проходит в Дуранго (Мексика). В матче 1/8 финала подопечные Александра Карикова разгромили команду Пуэрто-Рико со счётом 3:0 (25:12, 25:11, 25:13).
Самой результативной в составе сборной России стала Наталья Суворова, принесшая команде 17 очков. 16 баллов набрала Анастасия Капралова, 12 – Алина Попова.
На групповом этапе россиянки выиграли все четыре матча, в том числе у сборной Бразилии (3:2).
В четвертьфинале россиянки сыграют с ровесницами из Польши, которые в 1/8 финала обыграли Доминиканскую республику – 3:0 (25:19, 25:11, 25:16).
Волейбол. Чемпионат мира U18. Дуранго, Мексика
1/8 финала
Россия — Пуэрто-Рико — 3:0 (25:12, 25:11, 25:13).
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