Олимпийская медалистка Бейсел совершила заплыв в память об отце

Американская пловчиха, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Элизабет Бейсел стала первой женщиной, которая переплыла с острова Род-Айленд на остров Блок, преодолев расстояние в 16,7 км. Заплыв был совершён с целью собрать средства на исследования рака, от которого 1 июля скончался отец пловчихи.
«Честно говоря, я просто хотела бы, чтобы мой отец был здесь. Этот заплыв для тех, кто боролся с раком и победил его», — приводит слова Бейсел Providence Journal.
Как уроженка штата Род-Айленд, Бейсел выбрала этот остров, потому что здесь было одно из любимых мест её семьи. Кроме того, пловчиха планировала успешно завершить маршрут, который ранее сумели преодолеть двое мужчин, но никогда — женщина.
Бейсел никогда не участвовала в гонках на открытой воде, но она следовала правилам марафонского плавания, которые требовали от неё преодолеть всю дистанцию, не останавливаясь для отдыха и не получая какой-либо помощи от вспомогательных лодок.
Благодаря заплыву, Бейсел собрала на исследования рака около $ 133 000 .
Напомним, Элизабет Бейсел участвовала в трёх Олимпийских играх. На ОИ в Лондоне в 2012 году ей удалось завоевать серебро и бронзу.
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