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Россия уступила Аргентине в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Россия уступила Аргентине в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу
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Сегодня, 26 сентября, в Каунасе состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными России и Аргентины. В серии послематчевых пенальти победу одержали представители Южной Америки (1:1, пен. 5:4).

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте. Отличился вингер аргентинцев Леандро Куццолино. России удалось сравнять счёт на 35-й минуте. Точным ударом отметился Артём Антошкин.

В оставшееся и дополнительное время команды голов не забили, матч перешел в серию пенальти, в которой сильнее оказались футболисты из Аргентины (5:4).

Напомним, в других четвертьфиналах 27 сентября Испания сыграет с Португалией в Вильнюсе, а Иран встретится с Казахстаном в Каунасе. Финал чемпионата мира по мини-футболу запланирован на 3 октября.

ЧМ-2021. 1/4 финала
26 сентября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
4 : 5
Аргентина
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