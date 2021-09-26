Вратарь сборной России — о поражении от Аргентины: это футбол, так бывает

Голкипер сборной России по мини-футболу Дмитрий Путилов дал комментарий после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Аргентины (1:1, пен. 4:5).

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на трибунах и у телеэкранов, а также попросить прощения за то, что мы не смогли добиться результата сегодня. Это футбол, так бывает.

Все старались, бились до конца. Нельзя кого-то упрекнуть за эту игру. Мы — одна команды, побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Серия пенальти? Кто-то говорит, что это лотерея, но я скажу другое. Геннадий Николаевич (Гарагуля — тренер вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата») показывал видео, разбирал с нами как бьёт Кузалино и другие аргентинцы. Всегда есть доля везения, но и подготовка велась серьёзная. То же самое касается обороны. Сейв вратаря — это не персональное достижение, а работа всей команды, которая не даёт бить из опасных ситуаций и препятствует продвижению соперника.



Мы приехали сюда с задачей победить, но в плей-офф каждая игра как финал. Сегодня случилось так, как случилось», — приводит слова Путилова официальный сайт АМФР.

Теперь 29 сентября в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу Аргентина сыграет с командой Бразилии.