Вратарь сборной России — о поражении от Аргентины: это футбол, так бывает

Голкипер сборной России по мини-футболу Дмитрий Путилов дал комментарий после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Аргентины (1:1, пен. 4:5).
«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на трибунах и у телеэкранов, а также попросить прощения за то, что мы не смогли добиться результата сегодня. Это футбол, так бывает.
Все старались, бились до конца. Нельзя кого-то упрекнуть за эту игру. Мы — одна команды, побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Серия пенальти? Кто-то говорит, что это лотерея, но я скажу другое. Геннадий Николаевич (Гарагуля — тренер вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата») показывал видео, разбирал с нами как бьёт Кузалино и другие аргентинцы. Всегда есть доля везения, но и подготовка велась серьёзная. То же самое касается обороны. Сейв вратаря — это не персональное достижение, а работа всей команды, которая не даёт бить из опасных ситуаций и препятствует продвижению соперника.
Мы приехали сюда с задачей победить, но в плей-офф каждая игра как финал. Сегодня случилось так, как случилось», — приводит слова Путилова официальный сайт АМФР.
Теперь 29 сентября в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу Аргентина сыграет с командой Бразилии.
- 26 сентября 2021
-
22:37
-
22:15
-
21:59
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:20
-
20:12
-
19:58
-
18:49
-
18:45
-
18:07
-
17:40
-
17:17
-
16:56
- 25 сентября 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:00
-
21:00
-
20:25
-
20:17
-
18:57
-
17:57
-
16:59
-
16:58
-
15:42
-
14:33
-
13:34
-
12:50
-
12:40
-
12:04
-
00:53
-
00:45
- 24 сентября 2021
-
23:37
-
22:32