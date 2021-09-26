Карлсен только в армагеддоне обыграл Мамедьярова в финальном турнире Champions Chess Tour

Российский шахматист Владислав Артемьев потерпел поражение во втором туре финала онлайн-турнира Champions Chess Tour. Артемьев уступил армянину Левону Ароняну со счётом 1,5:2,5. Аронян выиграл две партии в быстрые шахматы, Артемьев – одну, ещё одна партия завершилась вничью.
Захватывающий матч провели действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана. Ни одна из партий не завершилась вничью. Соперники одержали по две победы в быстрые шахматы, обменялись победами в блице, но в итоге Карлсен взял верх над Мамедьяровым в армагеддоне – 4:3.
Результаты остальных партий второго тура
Аниш Гири (Нидерланды) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 1,5:2,5.
Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 3,5:2,5
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Уэсли Со (США) – 2,5:0,5.
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