Месси отреагировал на победу сборной Аргентины над Россией на ЧМ-2021 по мини-футболу
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Россией на чемпионате мира по мини-футболу.
«Вперёд!» — написал аргентинский нападающий в своём «Инстаграме».
26 сентября в Каунасе состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными России и Аргентины. В серии послематчевых пенальти победу одержали представители Южной Америки (1:1, пен. 5:4).
В полуфинале чемпионата мира по мини-футболу сборная Аргентины сыграет с Бразилией. Матч состоится 29 сентября.
Напомним, в других четвертьфиналах 27 сентября Испания сыграет с Португалией в Вильнюсе, а Иран встретится с Казахстаном в Каунасе. Финал чемпионата мира по мини-футболу запланирован на 3 октября.
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