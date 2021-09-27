Колосков объяснил, чего не хватило сборной России для победы над Аргентиной на ЧМ-2021

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Аргентины в матче с Россией на чемпионате мира по мини-футболу.

«Для победы сегодня нам не хватило точности. Играли хорошо, ни в чём не уступая сопернику. Сборная Аргентины чуть-чуть быстрее и точнее играла, а наши — молодцы: сравняли счёт, имели большие шансы победить.

У меня ощущение, что у них команда ровнее наших, профессионалов побольше. Поражение по пенальти — это либо ты выиграешь лотерею, либо нет. Наши парни вытащили несчастливый билет. Сегодня нам не повезло», — приводят слова Колоскова «Известия».

26 сентября в Каунасе состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными России и Аргентины. В серии послематчевых пенальти победу одержали представители Южной Америки (1:1, пен. 5:4). В полуфинале чемпионата мира по мини-футболу сборная Аргентины сыграет с Бразилией. Матч состоится 29 сентября.