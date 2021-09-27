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Вратарь сборной Аргентины по мини-футболу прокомментировал победу в матче с Россией

Вратарь сборной Аргентины по мини-футболу прокомментировал победу в матче с Россией
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Вратарь сборной Аргентины по мини-футболу Нико Сармьенто прокомментировал победу над командой России в 1/4 финала чемпионата мира по пенальти.

«Когда я отбил пенальти, мне многое пришло в голову. Эмоции, радость и страдания, но прежде всего огромная радость. Когда ноги не могут, ты побеждаешь своим сердцем. Это самая прекрасная вещь», — приводит слова Сармьенто сайт ФИФА.

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте. Отличился вингер аргентинцев Леандро Куццолино. России удалось сравнять счёт на 35-й минуте. Точным ударом отметился Артём Антошкин. В оставшееся и дополнительное время команды голов не забили, матч перешёл в серию пенальти. В серии послематчевых пенальти победу одержали представители Южной Америки (1:1, пен. 5:4).

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