Чемпион Европы разобрал ошибки сборной России по мини-футболу в матче с Аргентиной на ЧМ

Чемпион Европы 1999 года по мини-футболу в качестве тренера Михаил Бондарев прокомментировал победу сборной Аргентины в матче с Россией на чемпионате мира по мини-футболу.
26 сентября в Каунасе состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными России и Аргентины. В серии послематчевых пенальти победу одержали представители Южной Америки (1:1, пен. 5:4). В полуфинале чемпионата мира по мини-футболу сборная Аргентины сыграет с Бразилией. Матч состоится 29 сентября.
«Аргентинцы забили гол со штрафного, и через некоторое время точно такой же штрафной удар был у нас. И что было? Разыграли бразильцы. Русским ребятам не доверяют потому что. Какой розыгрыш? Смотрите, как аргентинцы ударили. Нужно так же было бить просто. Мы наступили на старые грабли. У нас хорошая молодёжь, тот же Антошкин, он лидер команды и сидел в запасе. Это как возможно? Цирк просто, по-другому не назвать. Абрамович должен был ударить так, чтобы вратарь в сетку влетел вместе с мячом. Это всё тренеру надо просчитывать, это тренерская работа.
Сколько я помню, Скорович любит играть столбами, сейчас это было ошибкой. Хотя Лима молодец, понял ситуацию за счёт опыта и начал держать мяч и давал попутно нашим вздохнуть. Атакующие очень вяло выглядели, не хватало креатива. Гол вообще забили спонтанно, это не разыграно. Не было атакующих действий, надо было учитывать, что аргентинцы очень быстрые и могут быстро сесть в оборону. Не было моментов в матче, но было напряжение. Не хватало, конечно, лидера в атаке, который сумел бы потащить за собой сборную вперёд», — цитирует Бондарева Metaratings.
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