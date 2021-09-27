Евгения Канаева: Кабаева — хорошая замена Винер-Усмановой в сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, называвшей Алину Кабаеву своей преемницей.

«Алина потрясающий человек, люблю и уважаю. Хорошая ли она замена Винер в сборной России? Да. Она где угодно сможет — и в FIG (Международной федерации гимнастики), и у нас. Это универсальный человек, который имеет огромное уважение. Она очень позитивный и коммуникабельный человек, который в любой сфере может достигнуть успеха. Достаточно просто пообщаться с ней и поймёшь, что человек уникальный. Мы с ней близко не общаемся, но было, что она звонила и поздравляла меня.

Она не работает в сборной России. Но я так понимаю, что она всей душой болеет, следит и участвует в каких-то моментах. Она проводит уникальный фестиваль (фестиваль «Алина» благотворительного фонда Алины Кабаевой. — Прим. «Чемпионата»). Она оплачивает все костюмы, все постановки. Она реально вытаскивает детей из регионов и делает для них праздники.

У меня нет абсолютно никакой зависти, я очень рада за неё. Так же, как и за Маргариту Мамун, которая сейчас становится очень популярной. Я никогда не гналась за медалями. Конечно, я хотела выигрывать, но я наслаждалась процессом работы. Как только я начинала думать о выигрыше, то теряла всё. Я любила делать своё дело с отдачей, с любовью.

Алина уникальная, она заслуживает этого. Я ещё могу о ней много хорошего сказать. Я не бегу за популярностью, для меня это не важно. Для меня важно быть человеком, важно моё окружение, люди, кому я отдаю свою энергию. Жизнь одна, и мы не живём только ради популярности, чтобы про нас кто-то что-то сказал», — приводит слова Канаевой «РБК-Спорт».

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