Евгения Канаева: Винер-Усманова — очень весёлый человек

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева ответила на комментарии о том, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова слишком жестокая по отношению к подопечным.

«Она очень весёлый человек. Она всё время меня спрашивала, почему не улыбаюсь? Я ей отвечала, что у меня мешки под глазами и глаз не видно. А она мне на следующий день принесла кучу фотографий, где голливудские звёзды улыбаются с мешками под глазами и они суперкрасивые. Она настолько умный и образованный человек, который может зачитать стихи, рассказать интересные истории. Она любит танцевать, расслабляться, пытается сделать всё, чтобы девочки не комплексовали. Хотя очень много художниц, которые зажаты, и их очень сложно раскрывать. Она пытается делать праздники, организовывает сборы, дни рождения, приглашает музыкальные группы. Не каждый, кто имеет такие же возможности, так поступает.

Вы представьте, какую ответственность она несёт. Она сколько всего вкладывает в купальники, аппаратуру, ищет врачей, специалистов, она болеет работой. Бывают сложные моменты, у нас не группа здоровья. У нас все начинают с травм. Возьмите любой вид спорта — у всех операции. Но это большой спорт, люди работают на огромном пределе и выматываются по полной», — приводит слова Канаевой «РБК-Спорт».