Игрок «Балтимора» выполнил самый дальний филд-гол в истории НФЛ на последней секунде матча

Игрок «Балтимор Рэйвенс» Джастин Такер принёс команде победу в матче с «Детройт Лайонс» (19:17), выполнив самый дальний филд-гол в истории НФЛ. Встреча проходила в рамках третьего тура регулярного чемпионата.

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Действующим чемпионом НФЛ является «Тампа-Бэй». В феврале 2021-го команда на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9) и стала победителем 55-го Супербоула. Для «Бакканирс» это второе чемпионство в истории. Их соперник до этого являлся действующим чемпионом НФЛ. Последний раз «Тампа» побеждала в Супербоуле лишь однажды – в 2003 году. Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди стал семикратным победителем Супербоула. Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней.