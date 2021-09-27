Португалия обыграла Испанию в дополнительное время и вышла в 1/2 ЧМ по мини-футболу
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Сегодня, 27 сентября, в Каунасе состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными Португалии и Испании. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. В овертайме сильнее были португальцы — 4:2.
Испанцы открыли счёт в матче на 22-й минуте благодаря усилиям Адольфо Фернандеса, а уже через минуту Адри Мартинес увеличил преимущество. На 31-й минуте Андре Коэлью с передачи Рикардинью сократил разрыв в счёте, а на 36-й Зикки забил второй мяч португальцев.
В дополнительное время Хосе Райя забил мяч в собственные ворота, а Пани установил окончательный счёт — 4:2 в пользу Португалии.
За выход в финал португальцы сыграют с победителем пары Иран — Казахстан. В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Бразилии.
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