Игрок сборной России по мини-футболу попросил прощения у болельщиков

Игрок сборной России по мини-футболу Ромуло дал комментарий после поражения в четвертьфинале чемпионата мира в Литве. Напомним, российская команда уступила в серии послематчевых пенальти национальной сборной Аргентины. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

«Завершилось наше выступление на чемпионате мира. Спасибо, команда, только мы знаем, какой сложный путь мы прошли, и только мы знаем, что пережили за это время, спасибо!

Благодарю всех болельщиков за поддержку, за добрые слова и за конструктивную критику. Спасибо тем, кто переживал за нас у экранов, и тем, кто смог поддержать на трибунах. Прошу прощения за то, что мы не оправдали ваши и наши ожидания!

Я всегда горд представлять нашу страну, я горд носить футболку сборной России», — написал Ромуло в своём «инстаграме».