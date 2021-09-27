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Казахстан вырвал победу у Ирана в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Казахстан вырвал победу у Ирана в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу
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Сегодня, 27 сентября, в Вильнюсе состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу между сборными Ирана и Казахстана. Победу со счётом 3:2 одержали казахстанцы.

После первого тайма иранцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Мослема Оладгобада и Ахмада Эсмаилпура, однако после перерыва подопечные бразильца Кака не только сравняли счёт, но и вырвали победу на последних минутах матча. Помимо автогола Алиреза Самими, забитыми мячами отметились Арнольд Кнауб и Тайнан.

За выход в финал Казахстан сыграет с Португалией, которая сегодня оказалась сильнее испанцев в дополнительное время. В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Бразилии.

Напомним, сборная России также завершила своё выступление на стадии 1/4 финала.

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ЧМ-2021. 1/4 финала
27 сентября 2021, понедельник. 20:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 3
Казахстан
Комментарии
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