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Белорусская гандболистка Шамановская собирается принять российское гражданство

Белорусская гандболистка Шамановская собирается принять российское гражданство
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Белорусская гандболистка Виктория Шамановская отказалась выступать за сборную. Спортсменка решила принять российское гражданство, сообщает by.tribuna.com.

В минувшем сезоне Шамановская выступала за «Ладу». По итогам сезона-2020/2021 была признана лучшей линейной чемпионата России.

С сезона-2021/2022 Шамановская выступает за ЦСКА. Вчера, 26 сентября, команда потерпела поражение от венгерского «Дьёра» со счётом 22:32 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА провёл только второй матч в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, так как встреча первого тура во Франции с «Мецем» не состоялась из-за того, что соперник не смог организовать матч с учётом антиковидного протокола. 17 октября ЦСКА на своей площадке примет шведский «Сэвехов».

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