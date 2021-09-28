Тимановская: в Варшаве мы не ходим на мероприятия, где можно увидеться с белорусами

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, в каких условиях она живёт в Варшаве с мужем Арсением.

«Мы с Арсением уже почти два месяца в Варшаве. При этом у нас здесь нет своих любимых мест, парков, улиц. Также мы не ходим на мероприятия, где можно увидеться с белорусами. И ещё много куда не ходим. Из-за охраны мы максимально ограничены в передвижениях. Но даже в этой ситуации я стараюсь быть оптимисткой», — написала Тимановская в своём «инстаграме».

Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.