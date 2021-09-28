Команда ФШР лидирует в группе А на женском чемпионате мира после первого игрового дня

В Ситжесе (Испания) стартовал командный чемпионат мира ФИДЕ среди женщин. Команда Федерации шахмат России играет в группе А с Францией, Азербайджаном, Индией, Арменией и Испанией. После первого игрового дня россиянки занимают первое место.

Всего участие в турнире принимают 12 команд, которые поделены на две равные группы. Четыре сильнейших коллектива от группы выходят в плей-офф.

В первый игровой день было сыграно два тура. Россиянки разгромили команду Испании с сухим счётом (победы одержали Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская), а во втором туре команда ФШР обыграла француженок со счётом 3,5:0,5 (выиграли Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Алина Кашлинская, а Александра Горячкина сыграла вничью с Мари Себаг).



Положение команд после двух туров:



1. ФШР — 4 матчевых очка (7,5), 2-3. Индия, Армения — по 3 (4,5), 4. Азербайджан — 2 (4), 5. Франция — 0 (2), 6. Испания — 0 (1,5).



В третьем туре команда ФШР сразится с Азербайджаном, в четвёртом — с Индией. Оба матча состоятся во вторник, 28 сентября.