Сын велогонщика Лэнса Армстронга оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Окружная прокуратура Техаса отклонила обвинение в сексуальном насилии, выдвинутое в начале этого года полицией Остина против сына бывшего велосипедиста Лэнса Армстронга.



В апреле Люк Армстронг был обвинён в связи с инцидентом, произошедшим в 2018 году. В ноябре 2020 года женщина заявила полиции, что подверглась нападению со стороны Люка Армстронга после того, как он отвез её с вечеринки в дом своего отца в Остине. Поскольку на тот момент ей было 16 лет, а ему 18, Люку Армстронгу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребёнком.



«Мы предоставили прокуратуре убедительные доказательства того, что отношения между молодыми людьми были полностью взаимны и, следовательно, здесь нет состава уголовного преступления. Люк прошёл два независимых теста на полиграфе с лучшими экспертами штата.



Проверка показала, что он не применял силу или угрозы для склонения (девушки) к согласию.

Люк и его семья рады такому исходу и с нетерпением ждут возможности очистить его имя от этого необоснованного обвинения», – заявил адвокат Армстронга Рэнди Ливитт.